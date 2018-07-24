Сотрудники ДПС Санкт-Петербурга задержали пьяного автомобилиста

Жителя Таджикистана задержали в Санкт‐Петербурге за езду в нетрезвом виде. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщило информационное агенство «Невские Новости».

Водителем оказался 22-летний Хуршед Ш. При задержании он с трудом вышел из своего автомобиля, чтобы пообщаться с сотрудниками полиции, но едва мог стоять на ногах. Правоохранители выяснили, что мужчина лишен прав на 18 месяцев. Хуршеда попытались отправить на медицинское освидетельствование. Однако тот отказался, поэтому его доставили в участок полиции.

Против него возбудили уголовное дело за «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».