Пьяного водителя задержали со стрельбой в Ростовской области

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, 24 июля на 1084-м километре трассы М-4 «Дон» сотрудники ДПС обратили внимание на двигавшийся с выключенным светом автомобиль ВАЗ-21093.

Водитель «девятки» проигнорировал требование полицейских об остановке и прибавил скорость.

В ходе последовавшей погони ВАЗ неоднократно выезжал на встречную полосу, на предупреждения полиции о намерении применить оружие водитель не реагировал.

Тогда один из сотрудников ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего управлявшего «девяткой» 23-летнего жителя Аксайского района задержали. Оказалось, что он находился за рулем в нетрезвом виде.

В настоящее время в отношении молодого человека составлены административные протоколы по статьям 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Нарушителю назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток.