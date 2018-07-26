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Пьяного водителя задержали со стрельбой в Ростовской области
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Пьяного водителя задержали со стрельбой в Ростовской области 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, 24 июля на 1084-м километре трассы М-4 «Дон» сотрудники ДПС обратили внимание на двигавшийся с выключенным светом автомобиль ВАЗ-21093.
Водитель «девятки» проигнорировал требование полицейских об остановке и прибавил скорость.
В ходе последовавшей погони ВАЗ неоднократно выезжал на встречную полосу, на предупреждения полиции о намерении применить оружие водитель не реагировал.
Тогда один из сотрудников ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего управлявшего «девяткой» 23-летнего жителя Аксайского района задержали. Оказалось, что он находился за рулем в нетрезвом виде.
В настоящее время в отношении молодого человека составлены административные протоколы по статьям 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Нарушителю назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток.
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