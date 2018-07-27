Лохотрон на трассах: Как дурят водителей

Большинство трюков, с помощью которых «обувают» водителей на трассах, известны давным-давно, но продолжают работать. Читатели сообщают нам, что этим летом число попрошаек на трассах по-прежнему велико, и нередко злоумышленники зарабатывают на святом — на чувстве водительской взаимовыручки.

Схемы можно разделиться на два типа: методом кнута и методом пряника. В первом случае водителю угрожают последствиями, во втором — просят помощи. Если вы чуете проходимцев за версту, то не обольщайтесь слишком: актерские данные исполнителей и типы развода многообразны и подбираются «под клиента».

Метод кнута

Принцип следующий: водителя-жертву догоняют на машине незнакомые ему люди и обвиняют в правонарушении или даже преступлении. За молчание они требуют «выкуп».

Очень популярны инсценировки ДТП, например, в отъезжающий от кемпинга автомобиль кидают предмет, а через 100 метров обвиняют водителя в оставлении места ДТП.

Водителю могут предъявить наезд на пешехода, например, при маневрировании задним ходом от придорожного кафе. В этом случае нередко давят не только на вред здоровью, но и на повреждение какой-нибудь ценности, скажем, телефона или ноутбука.

Критичным для злоумышленников является время: они используют кавалерийский наскок, стараясь подавить жертву в первые минуты разговора и склонить ее к опрометчивым поступкам. Они грозят чудовищными последствиями и торопят рассчитаться тут же на месте. Их задача — не дать водителю опомниться.

Если на вас наезжают в жесткой манере, корректно сообщите оппонентам, что услышали их позицию, после чего запритесь в автомобиле и дайте себе время собраться с мыслями — как минимум, позвоните друзьям или знакомым юристам.

Проходимцы часто пугают рисками обращения в полицию, дескать, на вас возбудят дело, лишат прав, поместят в изолятор… Но, бывает, что именно звонок в полицию решает дело в вашу пользу: многие злоумышленники просто не будут дожидаться экипажа.

Даже какая-то доля вашей вины есть, наказание по закону может быть куда мягче, чем обрисовывают разводилы. Классический пример: после выезда с парковки вам объясняют, что вы поцарапали стоящий там автомобиль, и за это грозит лишение прав. На самом деле, лишение грозит водителю, который скрылся с места аварии. Если он остался вблизи и тем более вернулся, его могут обвинить лишь в невыполнении обязанностей водителя после ДТП, а за это по ч. 1 ст. 12.27 грозит лишь штраф 1000 рублей. Мошенники же начнут торг этак с 30-50 тысяч рублей.

Не соглашайтесь на их условия мгновенно. Дайте себе время остыть и подумать. Основной признак разводил — отсутствие явных доказательств вашего нарушения и слишком активный наезд в первые минуты разговора.

Метод пряника

«Цыганский» развод незатейлив и, в общем, очевиден, но работает всё равно. Вы замечаете стоящую у обочины машину и голосующего водителя. У него плохой русский, иностранные документы и неходовая валюта, скажем, румынские леи. Он просит вас дать на бензин, ссылаясь на форс-мажор: скажем, все деньги потрачены на ремонт, а до дома еще три тысячи километров.

Нередко предлагают купить якобы золотые кольца или другие «ценности», которые на поверку оказываются подделками. Такие мошенники часто работают группами, стоя на противоположных сторонах дороги с небольшим интервалом и постоянно меняя место дислокации. Голосуют они обычно активно, буквально кидаясь под колеса.

Но есть и вариации этого развода с менее колоритными персонажами, ведь мы склонны помогать людям, которые похожи на нас самих, проецируя их беду на себя. Популярностью пользуется схема, когда без бензина осталась дорогая машина с хорошо одетым и приятным на вид человеком за рулем. Он объясняет, что карточки и телефон у него украли (или он забыл их в отеле), но сумму он обязательно вернет, как только доберется до дома. Такой мошенник — это еще и хороший актер, и от его истории в самом деле накатит приступ великодушия.

Конечно, проще не останавливаться вообще, но так можно уйти в другую крайность. В конце концов, в дороге в самом деле случают неприятности, и сколько времени, нервов, а иногда и жизней спасают те, кто все-таки останавливается и помогает. Как отличить разводил?

Мошенники, как правило, сразу просят денег — это должно насторожить. Ведь застрявшие в дороге автомобилисты чаще нуждаются в помощи другого рода: отбуксировать до сервиса, дать инструмент, вызвать эвакуатор. Если разговор сразу переходит на деньги, а помощь «натурой» отвергается — велик шанс, что вас разводят.

Если давать денег не хочется, но и бросить людей просто так жалко (ну а вдруг…), звоните по номеру 112 и сообщайте о проблемной машине. Экипажи ДПС периодически помогают автомобилистам в дороге, особенно в мороз, а если речь о мошенниках — информацию может проверить полиция.

Как минимум, предложите путникам такой вариант: дескать, тут недалеко стоит экипаж ГИБДД, если хотите, я доеду до него и сообщу о вашей проблеме. Если от них последует резкий и даже злой отказ, вполне вероятно, встречаться с полицией они не хотят по вполне конкретным причинам.

И, кстати, добровольные пожертвования на то и добровольные, что привлечь попрошаек к ответственности потом практически невозможно.

И последнее: никогда не останавливайтесь, не выходите из машины и не бросайте ее без присмотра, если люди на обочине вызывают очевидные подозрения. Помимо разводов есть еще и банальные кражи: пока вы помогаете сменить колесо, из вашей машины вычищают деньги и прочие ценности.