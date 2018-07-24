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Экс-директор «Тепличного» Шляхов предстанет перед судом
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Экс-директор «Тепличного» Шляхов предстанет перед судом 

АиФ Владимир 53 минуты назад
Фото: АиФ Владимир
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ГУП комбинат «Тепличный» Виктора Шляхова, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.
По версии следствия, обвиняемый с момента назначения на пост руководителя предприятия в январе 2015 года действовал в корыстных интересах, не считаясь с нарастающими хозяйственными проблемами. Он требовал от предпринимателей незаконное вознаграждение за бесперебойную поставку продукции, пролонгацию договоров, решение вопросов по отсрочке платежей. Среди этих предпринимателей были как многолетние партнеры комбината, так и лица с «ненадлежащей финансовой репутацией».
По данным следствия, некоторые получатели продукции «Тепличного» нарушали порядок расчета, в результате образовывалась дебиторская задолженность. Однако руководитель комбината давал указания подчиненным на отгрузку очередных партий овощей, рассчитывая на незаконное вознаграждение. Также обвиняемый запрещал подчиненным обращаться в суд, чтобы взыскать долги.
Предприятие получало государственные дотации, но долги контрагентов росли. По оценкам следствия, они составили более 7,1 млн рублей в виде неполученных доходов. Сам же Шляхов, по данным СК, незаконно обогатился на сумму более 4,4 млн рублей.
Также, по версии следствия, в феврале 2016 года работники предприятия после получения годовой премии были вынуждены выполнить указание обвиняемого, передав ему часть заработанных ими средств в сумме 390 тысяч рублей. В судебном порядке было арестовано имущество фигуранта уголовного дела общей стоимостью более 12 млн рублей.
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