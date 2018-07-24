Архангелогородке выписали штраф за комментарий на 29.ru

Ольга отделалась штрафом в пять тысяч рублей, но еще 70 тысяч она потратила на адвоката

Сегодня суд назначил штраф в пять тысяч рублей архангелогородке Ольге Марышевой. Ее признали виновной в 282 статье — возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности. Дело завели за комментарий, который она оставила в группе 29.ru в 2015 году.

Прошлым летом 41-летняя Ольга переехала в Кострому и устроилась заведующей на производстве. В феврале с ней связались правоохранительные органы и сообщили, что ее подозревают в возбуждении ненависти либо вражды — она оскорбительно высказалась о кавказцах.

Приехав в Архангельск , Ольга подписала явку с повинной. В будущем все деньги она потратила на поездки из Костромы в Ярославль , а еще 70 тысяч взяла в кредит, чтобы заплатить адвокату — в сумме вышло около 100 тысяч рублей.

— Я ему заплатила 70 тысяч, он довел дело до суда и собрался с семьей в Турцию . Адвокат за месяц работы пришёл к тому, с чего эту работу начал — к заявлению, которое у меня до него было написано и лежало у следователя. Таким-то макаром я бы и бесплатно справилась, — рассказала Ольга.

Из-за того, что Ольга написала заявление о рассмотрении дела в особом порядке, минуя прокуратуру , ее освободили от уголовной ответственности с назначением штрафа. Но теперь она планирует разобраться со своим адвокатом.

— Суд закончился, слава богу, благополучно, нет судимости за плечами, штрафа крупного нет. Но даже судья мне посоветовала — идите и пишите жалобу в коллегию на адвоката. Я на него обижена очень, — рассказала Ольга.

Адвокат с претензиями Ольги не согласен.

— В соответствии с соглашением я принял на себя обязательства по ее [Ольги] защите в период следствия. На всех следственных действиях присутствовал, ни одного не прогулял. Следствие было окончено и дело направлено в суд для освобождения ее от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Поскольку на суд соглашения не было, то дальнейшую судьбу дела Вам сказать не могу, — рассказал адвокат Вадим Павлов

По словам Вадима, Ольга обратилась к нему уже после того, как самостоятельно что-то сделала и успела что-то подписать, а теперь ее претензии связаны с результатом.

— Ни один адвокат не вправе гарантировать результат работы и не имеет право брать деньги за результат в принципе. Потому что на следствии квалификацию определяет следователь, виновность и размер наказания —судья, только находясь в совещательной комнате. Я никакой результат не гарантировал, а только консультировал к чему может привести та или иная позиция. А ей сейчас, видимо, не нравится результат в суде. Который, кстати, я даже и не знаю, — резюмировал Вадим Павлов.