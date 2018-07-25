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Жительнице Барнаула грозит тюремный срок за сохранение картинок из соцсетей
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Жительнице Барнаула грозит тюремный срок за сохранение картинок из соцсетей 

АиФ — Алтай 25 июля 2018
Фото: АиФ - Алтай
Жительницу Барнаула Марию Мотузную обвинили в экстремизме после сохранения на свой странице в социальных сетях картинок из интернета — изображений с шутливой, остроумной или оригинальной подписью, обыгрывающей сюжет.
История началась в мае, когда перед Днём Победы утром к ней домой пришла полиция. 23-летняя девушка до этого теряла паспорт и потому открыла дверь правоохранителям, ничего не заподозрив. Однако к ней пришли не с паспортом, а с постановлением на обыск. Девушка оказалась подписывать постановление об обыске, и полиция, по словам Марии, осмотрела шкафы только частично, зато поинтересовалась духами, возможно, заподозрив, что в их колпачках спрятаны флеш-накопители. В итоге был изъят компьютер и смартфон девушки, а её саму доставили в управление по борьбе с экстремизмом.
Там её попросили признаться в преступлении и показывали картинки со старого аккаунта в соцсетях, которые она сохранила на свою страницу в 2015 году. В частности на одной фотографии был изображён крестный ход: казаки с большой иконой, посвящённой, вероятно, Николаю II, бредут по грязной дороге с большими лужами. Снимок сопровождался надписью про беды России. На другой картинке некто, напоминающий Иисуса Христа, нецензурно высказывался, что «кончились лужайки» для заек. На третьей — на фоне священника располагалась надпись про детскую мечту стать бизнесменом. Лингвистическая, религиоведческая и психологическая экспертизы сохранённых картинок подтвердили «выражение неуважения обществу».
В качестве мотивации девушке, по её словам, рассказывали историю про девочку и мальчика — девочка не призналась, и её посадили на три года, а мальчик признался и ему дали общественные работы. В итоге Мария подписала признание в оскорблении чувств верующих и унижении негроидной расы. Под подписку о невыезде девушка была отпущена домой. Банковские карты подследственной были заблокированы «в связи со спонсирование терроризма».
Перовое время девушка молчала, но когда поняла, что против неё возбуждено уголовное дело по статье «экстремизм», ей грозит до 5 лет лишения свободы, а первое заседание суда назначено на 6 августа — решила рассказать об этом в социальных сетях.
Добавим, в 2016 году в Барнауле за картинку с подписью, размещённую в интернете, уже судили 17-летнюю девушку. Лингвистическая экспертиза установила, что высказывания, которыми были подписаны графические изображения, содержат призывы к экстремизму. А в 2017 за сообщения в социальных сетях 17-летний житель села Михайловского Алтайского края был осуждён на один год условно.
Всего, по данным Верховного суда России, в целом по экстремистским статьям в 2017 году осудили 604 человек. Более половины осуждённых — молодёжь до 25 лет.
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