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Россиянка сохранила картинки с мемами и получила две уголовные статьи
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Россиянка сохранила картинки с мемами и получила две уголовные статьи 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Барнаула Мария Мотузная стала фигурантом уголовных дел об экстремизме (часть 1 статьи 282 УК России) и оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК России) после того, как сохранила несколько картинок с мемами на странице во «ВКонтакте». Об этом 23-летняя россиянка рассказала в своем Twitter-аккаунте, приложив фотографию соответствующего постановления суда.
По ее словам, рано утром 8 мая к ней в квартиру вошли следователь, трое оперативных уполномоченных и двое понятых с постановлением на обыск, в котором были данные о ее странице в соцсети и формулировка о призывах к унижению негроидной расы. У Мотузной конфисковали телефон и компьютер, саму девушку доставили на допрос в региональное подразделение МВД России по противодействию экстремизму, где показали ей альбом с сохраненными картинками.
«Мне стали говорить, что, сохраняя картинки, я оскорбляла людей, что я должна признаться. Я смеялась только первые минут 15», — рассказала она. Ей ответили, что по аналогичному делу другая девушка получила три года ограничения свободы, сообщили о максимальном сроке наказания (пять лет) и рекомендовали подписать признание об оскорблении чувств верующих. Допрос продолжила 26-летняя следователь в присутствии адвоката по назначению, открыто выражавшей, по словам, девушки, неприязнь.
Мотузная подписала признательное показание и подписку о невыезде, сохраненные картинки с мемами отправили на экспертизу, после чего девушка узнала, что в ее отношении возбуждено два уголовных дела. Ее счета и карты были заблокированы «в связи со спонсированием терроризма».
Девушка добавила, что судебное заседание назначено на 6 августа. «До меня повестку забирали за разбой. И я. За картинки. Я до сих пор не верю, хоть убей», — написала она. Пострадавшими по делу никто не значится.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства считает неуместным формалистский подход к наказаниям за репосты информации экстремистского толка. «Конечно, нужно оградить граждан от каких-то случаев, которые являются даже не курьезными, но весьма резонансными», — пояснил Песков.
25 июня в Госдуму был внесен пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете.
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