В Башкирии перед судом предстанет взяточница из медико-социального бюро

Туймазинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего 69-летнего руководителя — главного эксперта по медико-социальной работе бюро №35 — филиал ФКУ «Государственное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Башкортостан ».

Она обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ч.ч. 1-3 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия, с ноября 2014 года по июнь 2017 года руководитель бюро медико-социальной экспертизы лично, а также через посредников получила от 57 граждан взятки в размере от 500 руб. до 50 тыс. рублей. Всего ей было передано 860 тыс. рублей.

Обвиняемая вину в совершении преступлений признала полностью.

Уголовное дело направлено в Туймазинский межрайонный суд Республики Башкортостан для рассмотрения по существу.