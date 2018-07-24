Политический беженец с Украины арестован в Италии за изнасилование

«Изнасилование девушки в Реджо-Эмилье, арестован 26 летний украинец, обратившийся за убежищем. Мы ужесточим слишком слабые законы: преступники-нелегалы должны быть изгнаны из Италии», — написал он в Twitter.

Изнасилование произошло в минувшее воскресенье. Девушка была госпитализирована с травмами и в состоянии шока.