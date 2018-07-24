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Политический беженец с Украины арестован в Италии за изнасилование
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Политический беженец с Украины арестован в Италии за изнасилование 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил во вторник вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.
«Изнасилование девушки в Реджо-Эмилье, арестован 26 летний украинец, обратившийся за убежищем. Мы ужесточим слишком слабые законы: преступники-нелегалы должны быть изгнаны из Италии», — написал он в Twitter.
Изнасилование произошло в минувшее воскресенье. Девушка была госпитализирована с травмами и в состоянии шока.
Ранее в Италии был арестован родившийся на Украине гражданин Румынии, обвиняемый в изнасиловании сотрудницы кафе в Виченце. Неизвестный напал на баристу китайского происхождения перед самым закрытием кафе. Мужчину задержали в Милане, им оказался 34-летний Николае Истрати, гражданин Румынии, родившийся на Украине.
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