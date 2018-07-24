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По факту смерти нижегородского журналиста Дениса Суворова возбуждено уголовное дело
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По факту смерти нижегородского журналиста Дениса Суворова возбуждено уголовное дело 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Информация об этом появилась в ряде региональных СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что тело Суворова с открытой черепно-мозговой травмой обнаружили 23 июля рядом с соборной мечетью в Нижегородском районе. Труп лежал в траве на строительной площадке. Предполагают, что орудием убийства мог быть камень. Ведется расследование.
Отметим, что официальных комментариев от Следственного комитета журналисту ИА «В городе N» пока получить не удалось.
Напомним, в минувшие выходные Денис Суворов пропал по пути домой. В понедельник члены поисково-спасательного отряда «Волонтер» нашли журналиста погибшим.
Ранее мы сообщали о том, что в начале июля в Семеновском районе по пути к своей подопечной погибла социальная работница.
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