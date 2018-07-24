По факту смерти нижегородского журналиста Дениса Суворова возбуждено уголовное дело

Информация об этом появилась в ряде региональных СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Сообщается, что тело Суворова с открытой черепно-мозговой травмой обнаружили 23 июля рядом с соборной мечетью в Нижегородском районе. Труп лежал в траве на строительной площадке. Предполагают, что орудием убийства мог быть камень. Ведется расследование.

Отметим, что официальных комментариев от Следственного комитета журналисту ИА «В городе N» пока получить не удалось.

Напомним, в минувшие выходные Денис Суворов пропал по пути домой. В понедельник члены поисково-спасательного отряда «Волонтер» нашли журналиста погибшим.

Ранее мы сообщали о том, что в начале июля в Семеновском районе по пути к своей подопечной погибла социальная работница.