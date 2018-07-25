В Черняховске владелец автозаправки подал в суд на женщину, уехавшую с пистолетом

Черняховске владелец автозаправки подал в суд на женщину, сломавшую пистолет на АЗС. Об этом сообщает Черняховский городской суд.

В августе 2017 года женщина, заправив свой автомобиль, попыталась уехать, не вынув топливозаправочный пистолет из горловины бензобака. В результате конструкция сломалась, а АЗС был причинён ущерб. При этом в момент ДТП у автомобилистки не было страхового полиса.

Представители «Калининграднефтепродукта» подали на женщину в суд с просьбой взыскать 151 000 рублей, поскольку она не возместила им ущерб.