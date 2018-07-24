Глава томского управления МЧС попался на взятке

Начальник управления МЧС по Томской области стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Чиновник был задержан с поличным 24 июля сотрудниками ФСБ . Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Изъят предмет взятки — деньги, проводятся допросы подозреваемого и свидетелей, выполняются иные следственные действия», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, начальник томского МЧС потребовал от своего подчиненного договориться с предпринимателями и оказать им содействие в обмен на деньги. Один из бизнесменов согласился на предложенные условия — в обмен на взятку получить лицензию на осуществление коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования. При получении денег глава МЧС по Томской области был задержан.

Следователи не называют имя подозреваемого. На сайте управления МЧС по Томской области указано, что ведомством с февраля 2016 года руководит генерал-майор внутренней службы Михаил Бегун