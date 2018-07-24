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Молодую тагильчанку ждет суд за кражу газа
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Молодую тагильчанку ждет суд за кражу газа 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Нижнем Тагиле в суд передано уголовное дело 23-летней горожанки, обвиняемой в хищении газа (п. "б" ч.3 ст.158 УК РФ). Наказние по данной статье — до 6 лет лишения свободы.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в январе 2018 года женщина при помощи шланга и двух соединительных хомутов подключилась к магистрали газопровода вблизи своего дома на улице Смоленская. До мая, пока врезку не обнаружили сотрудники «ГАЗЭКСа», тагильчанка безвозмездно пользовалась голубым топливом.
Всего обвиняемой было похищено 2 278,5 кубометра газа. Общий ущерб, причиненный АО «ГАЗЭКС» превысил 43 600 рублей.
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