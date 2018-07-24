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СК просит заочно арестовать экс-председателя совета директоров ИнтрастБанка
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СК просит заочно арестовать экс-председателя совета директоров ИнтрастБанка 

РИА Новости 44 минуты назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следственный комитет просит заочно арестовать бывшего председателя совета директоров обанкротившегося ИнтрастБанка Олега Тарасова по делу о растрате и мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Ходатайство о заочном избрании меры пресечения поступило в суд и будет рассмотрено 26 июля", — сказала она.
По ее словам, банкир объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение по статьям 160 ("Растрата") и 159 ("Мошенничество") УК РФ.
Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что следователи предъявили обвинение бывшему исполняющему обязанности председателя правления обанкротившегося АКБ ИнтрастБанк Борису Епифанову по делу о растрате 223 миллионов рублей.
Приказом Банка России 16 сентября 2014 года у АКБ ИнтрастБанк была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и банк был признан банкротом.
Согласно релизу, в ходе расследования также возбуждено дело против экс-гендиректора АО «ДРАГА» Александра Караваева по факту растраты средств, размещенных в данном банке. По данным следствия, в период с марта 2013 по сентябрь 2014 года Караваев совершил растрату более 223 миллионов рублей в пользу бенефициарных владельцев АКБ ИнтрастБанк.
Сейчас Караваеву предъявлено обвинение по статье «Растрата», он арестован.
Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») является одним из крупнейших российских регистраторов. Доля "Газпрома" в компании составляет 20%.
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