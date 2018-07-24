СК просит заочно арестовать экс-председателя совета директоров ИнтрастБанка

"Ходатайство о заочном избрании меры пресечения поступило в суд и будет рассмотрено 26 июля", — сказала она.

По ее словам, банкир объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение по статьям 160 ("Растрата") и 159 ("Мошенничество") УК РФ

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что следователи предъявили обвинение бывшему исполняющему обязанности председателя правления обанкротившегося АКБ ИнтрастБанк Борису Епифанову по делу о растрате 223 миллионов рублей.

Приказом Банка России 16 сентября 2014 года у АКБ ИнтрастБанк была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и банк был признан банкротом.

Согласно релизу, в ходе расследования также возбуждено дело против экс-гендиректора АО «ДРАГА» Александра Караваева по факту растраты средств, размещенных в данном банке. По данным следствия, в период с марта 2013 по сентябрь 2014 года Караваев совершил растрату более 223 миллионов рублей в пользу бенефициарных владельцев АКБ ИнтрастБанк.

Сейчас Караваеву предъявлено обвинение по статье «Растрата», он арестован.