На территорию колонии в Пугачеве пытались перебросить шесть мобильников 

Сотрудники исправительной колонии №17 Пугачева Саратовской области пресекли попытку передачи запрещенных предметов. В ночное время сотрудник охраны режимного учреждения заметил приближающегося к ограде мужчину. Его предупредили по громкой связи о противозаконности действий. Несмотря на разоблачение, упорный гражданин приблизился к колонии и перекинул на ее зону две пластиковые бутылки. В ней находились шесть сотовых телефонов, шесть зарядных устройств и две сим-карты. Средства связи предназначались для родственника нарушителя.
В отношении 43-летнего задержанного гражданина возбуждено административное дело, сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области.