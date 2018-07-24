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На территорию колонии в Пугачеве пытались перебросить шесть мобильников
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На территорию колонии в Пугачеве пытались перебросить шесть мобильников 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Сотрудники исправительной колонии №17 Пугачева Саратовской области пресекли попытку передачи запрещенных предметов. В ночное время сотрудник охраны режимного учреждения заметил приближающегося к ограде мужчину. Его предупредили по громкой связи о противозаконности действий. Несмотря на разоблачение, упорный гражданин приблизился к колонии и перекинул на ее зону две пластиковые бутылки. В ней находились шесть сотовых телефонов, шесть зарядных устройств и две сим-карты. Средства связи предназначались для родственника нарушителя.
В отношении 43-летнего задержанного гражданина возбуждено административное дело, сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области.
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