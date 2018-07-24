В Томской области по подозрению в получении взятки задержан руководитель главного управления областного МЧС. По словам старшего помощника регионального СУ СКР Елены Лебедевой, подозреваемый в периоде с июня по июль текущего года потребовал у своего подчиненного, чтобы тот собрал деньги с ряда организаций, подконтрольных томскому МЧС.
Далее подозреваемый велел выдать одному из предпринимателей лицензию на разрешение деятельности коммерческой организации, несмотря на отсутствие необходимого оборудования. В итоге сотрудники ФСБ РФ задержали мужчину с поличным при получении взятки в крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается.
Также ранее Пятый канал публиковал кадры с задержанным экс-главой Следственного комитета по Москве Александром Дрымановым в суде, который впоследствии был арестован.