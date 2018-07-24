Начальник ГУ МЧС РФ по Томской области задержан — оперативное видео

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В «Роскосмосе» подтвердили арест ученого по делу о госизмене

Превышая все пределы. СК РФ возбудил уголовное дело по факту пыток в колонии

«Роскосмос»: дело о госизмене в ЦНИИМаше касается событий 2013 года