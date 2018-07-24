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Главу ГУМЧС по Томской области подозревают в получении крупной взятки
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Главу ГУМЧС по Томской области подозревают в получении крупной взятки 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Томской области, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Томской области, подозреваемого в совершении преступления… «получение взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, подозреваемый с июня по июль 2018 года потребовал от подчиненного получить у руководителей подконтрольных ГУМЧС фирм деньги в обмен на содействие. Впоследствии он распорядился незаконно выдать предпринимателю, согласившемуся на вышеуказанные условия, лицензии на осуществление деятельности при отсутствии необходимого оборудования.
"Сегодня в результате оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками регионального УФСБ, подозреваемый был задержан с поличным в момент получения взятки в крупном размере", — добавляется в релизе.
В настоящее время действия следователей направлены на сбор и закрепление доказательственной базы. Изъят предмет взятки — деньги, проводятся допросы подозреваемого и свидетелей, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
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