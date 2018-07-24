Главу ГУМЧС по Томской области подозревают в получении крупной взятки

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Томской области, подозреваемого в совершении преступления… «получение взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, подозреваемый с июня по июль 2018 года потребовал от подчиненного получить у руководителей подконтрольных ГУМЧС фирм деньги в обмен на содействие. Впоследствии он распорядился незаконно выдать предпринимателю, согласившемуся на вышеуказанные условия, лицензии на осуществление деятельности при отсутствии необходимого оборудования.

"Сегодня в результате оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками регионального УФСБ , подозреваемый был задержан с поличным в момент получения взятки в крупном размере", — добавляется в релизе.

В настоящее время действия следователей направлены на сбор и закрепление доказательственной базы. Изъят предмет взятки — деньги, проводятся допросы подозреваемого и свидетелей, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.