Арестован глава томского МЧС

Об этом сообщает "Интерфакс", подчеркивая, что заседание проходило в закрытом режиме.

Представители Фемиды удовлетворили ходатайство следствия и до 21 сентября отправили Бегуна в следственный изолятор по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

По мнению представителей СКР главный томский мчсник в июне-июле 2018 года вымогал через своего подчиненного взятку с руководителей бизнес-компаний, подконтрольных главному управлению МЧС Томской области, взаимен обещая им свое содействие.