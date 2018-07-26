Ещё
Арестован глава томского МЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арестован глава томского МЧС 

Вести.Ru 26 июля 2018
Фото: Russian Look
Ленинский районный суд Томска отправил под арест начальника главного управления МЧС по Томской области генерал-майора Михаила Бегуна, обвиняемого в получении взятки.
Об этом сообщает "Интерфакс", подчеркивая, что заседание проходило в закрытом режиме.
Представители Фемиды удовлетворили ходатайство следствия и до 21 сентября отправили Бегуна в следственный изолятор по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
По мнению представителей СКР главный томский мчсник в июне-июле 2018 года вымогал через своего подчиненного взятку с руководителей бизнес-компаний, подконтрольных главному управлению МЧС Томской области, взаимен обещая им свое содействие.
Оперативники ФСБ задержали Бегуна прямо в его кабинете во время получения заветной суммы. При этом своей вины он не признал.
Вести.Ru: последние новости
Руководство полиции Серпухова уволено после игнорирования заявлений о педофиле-убийце Нападение в Москве: полицейский получил ножом в лицо и голову Убийство криминального "авторитета" в Новокузнецке попало на видео
Комментарии1  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы62
НАТО готовится напасть на Россию151
Дачникам вновь усложнили жизнь78
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение