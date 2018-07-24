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Экс-начальника балаковского УФМС будут судить за незаконную выдачу иностранцу российского паспорта
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Экс-начальника балаковского УФМС будут судить за незаконную выдачу иностранцу российского паспорта 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 51 минуту назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Бывший начальник отдела УФМС по Саратовской области в Балакове предстанет перед судом по обвинению в недобросовестной и небрежной службе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
«Летом 2013 года обвиняемый, являясь на тот момент начальником отдела УФМС России по Саратовской области в городе Балаково, в нарушение положений действующего законодательства не проверил документы, представленные иностранным гражданином для получения паспорта гражданина Российской Федерации, не определил их подлинность и соответствие установленным требованиям, однако принял решение о выдаче российского паспорта указанному иностранному гражданину. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из территориального отдела полиции. Несмотря на непризнание им своей вины, следователями СК собраны достаточные доказательства, изобличающие его в инкриминируемом преступлении, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали следователи.
В отношении экс-сотрудника миграционной службы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 292.1 УК РФ (Незаконная выдача должностным лицом паспорта гражданина Российской Федерации иностранному гражданину вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе).
В ходе следствия обвиняемый своей вины не признал, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
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