В Уржумском районе две женщины забили до смерти 62-летнего мужчину: суд вынес приговор

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц).

Следствием и судом установлено, что 14 февраля 2018 года две женщины 30 и 33 лет, находясь в компании своих односельчан, распивали спиртные напитки в одном из домов в поселке Донаурово Уржумского района Кировской области.

В ходе употребления алкоголя между ними и присутствующим 62-летним мужчиной произошла словесная ссора.

«Девушки нанесли потерпевшему телесные повреждения руками, ногами, металлической тростью и табуретом по телу и голове. По словам осужденных, они наносили удары мужчине на протяжении 15-20 минут. Своими умышленными совместными преступными действиями девушки причинили мужчине физическую боль и телесные повреждения. После произошедшего они ушли из дома и продолжили распивать спиртные напитки. Спустя некоторое время осужденные вновь вернулись на место происшествия. Обнаружив своего обидчика лежащим на полу и осознав, что он не подает признаки жизни, они сообщили о произошедшем в полицию», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

В ходе следствия вину в совершенном преступлении они обе признали. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, ориентирующую суд на вынесения приговора.

Суд поддержал мнение государственного обвинителя прокуратуры Кировской области и приговорил каждую осужденную к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима

Приговор не вступил в законную силу.

Фото — СУ СКР по Кировской области