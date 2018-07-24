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Михаилу Исаеву предложили уволить Алексея Никитина
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Михаилу Исаеву предложили уволить Алексея Никитина 

САРАТОВ24 56 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Представление главе Саратова внес областной Следственный комитет. Михаилу Исаеву поступило предложение рассмотреть вопрос об увольнении заместителя главы мэрии по экономике. Основанием стало уголовное дело в отношении супруги Алексея Никитина. Елена Никитина — экс-замглавы администрации Фрунзенского района. В ходе расследования уголовного дела вскрылись нарушения требований антикоррупционного законодательства.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Следственного комитета области. Представление внесено на стадии следствия, пояснили в ведомстве. Как следует из представления, Елена Никитина находилась в подчинении и у главы администрации Фрунзенского района, и у собственного супруга. А это с свою очередь означает конфликт интересов. Хотя этот факт Никитина не скрывала. Также в ходе предварительного следствия в администрации Фрунзенского района существовала практика оказания помощи предпринимателями, осуществляющими свою предпринимательскую деятельность на территории Саратова. Однако подобная работа способствует коррупции.
В связи с этим Михаилу Исаеву было предложено рассмотреть представление на совещании с участием сотрудников администрации, привлечь к строгой дисциплинарной ответственности виновных лиц, рассмотреть вопрос об увольнении Алексея Никитина в связи с «грубым нарушением им требований антикоррупционного законодательства».
Напомним, Елену Никитину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 285 Уголовного кодекса «злоупотребление должностными полномочиями», частью первой статьи 286 Уголовного кодекса «превышение должностных полномочий», частью перовой статьи 169 Уголовного кодекса «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».
В настоящее время дело рассматривается во Фрунзенском районном суде.
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