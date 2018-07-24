Нижегородца осудили за незаконную продажу икры

Житель Нижнего Новгорода осужден за незаконную продажу икры амурского осетра. Злоумышленник приговорен к обязательным работам на срок 140 часов. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Как было установлено судом, мужчина промышлял доставкой и реализацией продукции осетровых пород, добытой преступным путем. При этом ее качество также было сомнительным. Чтобы проверить данную информацию, сотрудники полиции решили провести контрольную закупку. В июне прошлого года один из них договорился с продавцом о встрече, чтобы приобрести у него икру. Злоумышленник оценил 250-граммовую банку в 10 тысяч рублей. При передаче икры «покупателю» и получении денег его задержали с поличным.

Как показала экспертиза, в банке находилась икра особо ценного вида рыб — амурского осетра, занесенного в Красную книгу, вылов которого полностью запрещен. Свою вину злоумышленник не признал. По его словам, он не мог определить, что продаваемая им икра принадлежит к производным особо ценных водных биологических ресурсов. Тем не менее, суд признал мужчину виновным.

Как отметили в Приволжской транспортной прокуратуре, данное дело является уникальным, так как раньше в Нижегородской области не было практики привлечения к уголовной ответственности за подобные преступления.

Напомним, более 400 километров сетей изъяли у браконьеров в Нижегородской области.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура