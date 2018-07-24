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Нижегородца осудили за незаконную продажу икры
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Нижегородца осудили за незаконную продажу икры 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Житель Нижнего Новгорода осужден за незаконную продажу икры амурского осетра. Злоумышленник приговорен к обязательным работам на срок 140 часов. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Как было установлено судом, мужчина промышлял доставкой и реализацией продукции осетровых пород, добытой преступным путем. При этом ее качество также было сомнительным. Чтобы проверить данную информацию, сотрудники полиции решили провести контрольную закупку. В июне прошлого года один из них договорился с продавцом о встрече, чтобы приобрести у него икру. Злоумышленник оценил 250-граммовую банку в 10 тысяч рублей. При передаче икры «покупателю» и получении денег его задержали с поличным.
Как показала экспертиза, в банке находилась икра особо ценного вида рыб — амурского осетра, занесенного в Красную книгу, вылов которого полностью запрещен. Свою вину злоумышленник не признал. По его словам, он не мог определить, что продаваемая им икра принадлежит к производным особо ценных водных биологических ресурсов. Тем не менее, суд признал мужчину виновным.
Как отметили в Приволжской транспортной прокуратуре, данное дело является уникальным, так как раньше в Нижегородской области не было практики привлечения к уголовной ответственности за подобные преступления.
Напомним, более 400 километров сетей изъяли у браконьеров в Нижегородской области.
Фото: Приволжская транспортная прокуратура
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