В Воронежской области стали чаще убивать

В первом полугодии 2018 года в Воронежской области произошло 57 убийств, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По сравнению с первым полугодием 2017 года число убийств возросло на 9,6%. Причем больше стали убивать в районах области, а в Воронеже, наоборот, реже. Раскрываемость данной категории преступлений составила 99,3%.

Снижение числа убийств отмечено в Железнодорожном, Коминтерновском, Центральном районах. А в Ленинском районе не было зарегистрировано вовсе.

В первом полугодии снизилось на 56,2% число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.