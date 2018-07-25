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В Воронежской области стали чаще убивать
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В Воронежской области стали чаще убивать 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
В первом полугодии 2018 года в Воронежской области произошло 57 убийств, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По сравнению с первым полугодием 2017 года число убийств возросло на 9,6%. Причем больше стали убивать в районах области, а в Воронеже, наоборот, реже. Раскрываемость данной категории преступлений составила 99,3%.
Снижение числа убийств отмечено в Железнодорожном, Коминтерновском, Центральном районах. А в Ленинском районе не было зарегистрировано вовсе.
В первом полугодии снизилось на 56,2% число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.
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