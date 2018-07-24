В Запорожской области Украины возбудили дело после ЧП с локомотивом 

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ЧП в Запорожской области Украины, в результате которого получили травмы 26 пассажиров компании «Украинские железные дороги», сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Как ранее сообщила пресс-служба «Украинских железных дорог», более 20 пассажиров компании пострадали в Запорожской области из-за того, что локомотив, который должен был быть прицеплен к железнодорожному составу, развил слишком высокую скорость и столкнулся с вагонами.
"Следователем Пологовского отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта», — говорится в сообщении полиции.
Пресс-служба «Украинских железных дорог» в свою очередь сообщила, что женщину и ребенка, ранее попавших в больницу, отпустили домой.