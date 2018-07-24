В Запорожской области Украины возбудили дело после ЧП с локомотивом

Как ранее сообщила пресс-служба «Украинских железных дорог», более 20 пассажиров компании пострадали в Запорожской области из-за того, что локомотив, который должен был быть прицеплен к железнодорожному составу, развил слишком высокую скорость и столкнулся с вагонами.

"Следователем Пологовского отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта», — говорится в сообщении полиции.

Пресс-служба «Украинских железных дорог» в свою очередь сообщила, что женщину и ребенка, ранее попавших в больницу, отпустили домой.