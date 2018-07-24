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Жительницу Прикамья будут судить за ложный донос о попытке изнасилования
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Жительницу Прикамья будут судить за ложный донос о попытке изнасилования 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Как сообщает СКР по Пермскому краю, 29-летняя женщина из Красновишерска находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она была зла на своего знакомого и сообщила в полиции, что приятель пытался изнасиловать её. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за ложный донос, женщина написала заявление.
СКР возбудил уголовное дело в отношении жительницы Красновишерска по факту заведомо ложного доноса о преступлении. Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело с обвинительным заключением в суд.
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