СМИ: в Нижнем Новгороде убит журналист ГТРК

Предположительно, мужчина был убит камнем.

В понедельник, 23 июля, недалеко от Нижегородской соборной мечети было найдено тело 27-летнего журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова.

По данным правоохранительных органов, журналист был обнаружен с открытой черепно-мозговой травмой. Предположительно, мужчину ударили камнем, сообщает местное издание Newsroom24.

В региональном Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК России («убийство»). В настоящее время расследование продолжается.

Денис Суворов вел программы «Вести-Приволжье» и «10 минут с Политехом», был редактором портала вестинн.рф.