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СМИ: в Нижнем Новгороде убит журналист ГТРК
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СМИ: в Нижнем Новгороде убит журналист ГТРК 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Предположительно, мужчина был убит камнем.
В понедельник, 23 июля, недалеко от Нижегородской соборной мечети было найдено тело 27-летнего журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова.
По данным правоохранительных органов, журналист был обнаружен с открытой черепно-мозговой травмой. Предположительно, мужчину ударили камнем, сообщает местное издание Newsroom24.
В региональном Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК России («убийство»). В настоящее время расследование продолжается.
Денис Суворов вел программы «Вести-Приволжье» и «10 минут с Политехом», был редактором портала вестинн.рф.
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