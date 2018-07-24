Бастрыкин уволил следователя за волокиту в деле о педофилии

Главе ведомства вмешаться в ситуацию пришлось из-за следственной волокиты, которую сотрудник устроил для родителей девочки, пострадавшей от действий педофила. " Александр Бастрыкин внимательно следит за ходом расследования уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней москвички, совершенном весной этого года, — рассказала Петренко. — Как только ему стало известно о допущенной в вопросе принятия процессуального решения по заявлению матери ребенка волоките, он поручил установить все причины безучастия следователей, проявленного вместо надлежащего расследования преступления в отношении ребенка".

В итоге по результатам проведенной служебной проверки Бастрыкин поручил уволить следователя, который должным образом не рассмотрел заявление родителей ребенка и не принял мер к задержанию подозреваемого, располагая оперативными сведениями о его личности. Отмечается, что аналогичное кадровое решение принято в отношении руководителя Гагаринского межрайонного следственного отдела следственного, не обеспечившего должного контроля за исполнением подчиненным своих обязанностей.

Глава следственного ведомства потребовал от руководства ГСУ СК России по городу Москве регулярно информировать его о ходе расследования этого уголовного дела. В настоящее время подозреваемый в совершении указанного преступления (расследуется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) арестован. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Что же касается теперь уже бывших сотрудников столичного главка, то, по словам Петренко, проверка в отношении них продолжается. По указанию председателя СК России помимо соответствия должностным обязанностям их действия (или бездействие) будут проверены на соответствие нормам действующего законодательства в рамках доследственной проверки. Ее результаты в кратчайшие сроки также будут доложены Бастрыкину.

Ранее сегодня сообщалось, что также проводится проверка в отношении следователя следственного отдела по Заволжскому району города Ярославля СК России по Ярославской области . Примерно год назад он проводил доследственную проверку по заявлению от одного из заключенных колонии №1, расположенной в Ярославской области. Заявитель указывал, что в отношении него сотрудники колонии применяли насилие. Однако следователь, отметили в СК, «формально провел проверочные мероприятия по данному заявлению и незаконно отказал в возбуждении уголовного дела». Стоит отметить, что в настоящее время этот следователь уже уволен из следственных органов СКР. Бастрыкин потребовал дать жесткую оценку не только действиям (бездействию) теперь уже бывшего сотрудника СК, но и его руководства в целях исключения формального подхода к проверке заявлений граждан, пострадавших от преступных посягательств.