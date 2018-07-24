Угонщик-рецидивист напился и устроил пьяные «покатушки» по Пензе 

Житель Пензы едва расквитавшись с прошлым наказанием за угон, вновь пренебрег законом и облюбовал чужое транспортное средство.
По данным пресс-службы Железнодорожного районного суда, рецидив произошел вечером 2 сентября прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез в салон припаркованного вдоль забора на одной из улиц города чужого автомобиля. Завести машину не составило проблем, так как ее владелец забыл спрятать ключ зажигания.
Сев за руль в нетрезвом виде злоумышленник не справился с управлением и в районе поворота с автодороги по улице Измайлова на улице 354 Стрелковая дивизия врезался в препятствие, после чего бросил разбитую машину.
Подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, а также возраст и состояние здоровья его матери, проживающей по месту регистрации подсудимого. Кроме того, суд установил, что пензенец ранее уже был наказан за подобное преступление.
«В соответствии со статьей номер 70 УК РФ, по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору, окончательно обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
Приговор уже вступил в законную силу.