Ещё
Угонщик-рецидивист напился и устроил пьяные «покатушки» по Пензе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Угонщик-рецидивист напился и устроил пьяные «покатушки» по Пензе 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Житель Пензы едва расквитавшись с прошлым наказанием за угон, вновь пренебрег законом и облюбовал чужое транспортное средство.
По данным пресс-службы Железнодорожного районного суда, рецидив произошел вечером 2 сентября прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез в салон припаркованного вдоль забора на одной из улиц города чужого автомобиля. Завести машину не составило проблем, так как ее владелец забыл спрятать ключ зажигания.
Сев за руль в нетрезвом виде злоумышленник не справился с управлением и в районе поворота с автодороги по улице Измайлова на улице 354 Стрелковая дивизия врезался в препятствие, после чего бросил разбитую машину.
Подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, а также возраст и состояние здоровья его матери, проживающей по месту регистрации подсудимого. Кроме того, суд установил, что пензенец ранее уже был наказан за подобное преступление.
«В соответствии со статьей номер 70 УК РФ, по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору, окончательно обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
Приговор уже вступил в законную силу.
PNZdrive: последние новости
Взятка под клавиатурой: в Пензенской области пьяный автомобилист попытался подкупить инспектора ДПС МЧС предупреждает водителей Пензы о грозе и сильном ветре 9 июня Наличие полисов ОСАГО будут выявлять придорожные камеры фото- и видеофиксации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту149
Путин дал добро на новый мегамост120
Израиль сбил самолет226
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками121
Тяжелобольная Терехова не может говорить16
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение