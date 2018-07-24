Угонщик-рецидивист напился и устроил пьяные «покатушки» по Пензе

Житель Пензы едва расквитавшись с прошлым наказанием за угон, вновь пренебрег законом и облюбовал чужое транспортное средство.

По данным пресс-службы Железнодорожного районного суда, рецидив произошел вечером 2 сентября прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез в салон припаркованного вдоль забора на одной из улиц города чужого автомобиля. Завести машину не составило проблем, так как ее владелец забыл спрятать ключ зажигания.

Сев за руль в нетрезвом виде злоумышленник не справился с управлением и в районе поворота с автодороги по улице Измайлова на улице 354 Стрелковая дивизия врезался в препятствие, после чего бросил разбитую машину.

Подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, а также возраст и состояние здоровья его матери, проживающей по месту регистрации подсудимого. Кроме того, суд установил, что пензенец ранее уже был наказан за подобное преступление.

«В соответствии со статьей номер 70 УК РФ , по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору, окончательно обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима », — сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Приговор уже вступил в законную силу.