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Бастрыкин передал дело об избиении заключенного в Ярославле в центральный аппарат СК
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Бастрыкин передал дело об избиении заключенного в Ярославле в центральный аппарат СК 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Уголовное дело об избиении заключенного в ярославской колонии передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По поручению председателя Следственного комитета уголовное дело об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Ярославской области, для дальнейшего всестороннего и объективного расследования передано в центральный аппарат СК", — сказала Петренко.
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