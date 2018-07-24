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В Азербайджане арестовали включившего армянскую песню диджея
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В Азербайджане арестовали включившего армянскую песню диджея 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает Yenicag.
Как отмечается, 21 июля бдительные посетители центра отдыха «Малибу» в поселке Набрань услышали зазвучавшую из динамиков армянскую песню и доложили об этом в правоохранительные органы. После жалоб граждан на место прибыли сотрудники полиции.
Сотрудники правоохранительных органов заставили диджея выключить музыку. Тот попытался оказать сопротивление, из-за чего и был задержан и доставлен в полицейский участок.
По словам диджея Абдула Налиева, музыку он позаимствовал c компьютера начальника «Малибу».
23 июля Хачмазский районный суд арестовал его на десять суток.
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