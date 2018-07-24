В Азербайджане арестовали включившего армянскую песню диджея

Об этом сообщает Yenicag.

Как отмечается, 21 июля бдительные посетители центра отдыха «Малибу» в поселке Набрань услышали зазвучавшую из динамиков армянскую песню и доложили об этом в правоохранительные органы . После жалоб граждан на место прибыли сотрудники полиции.

Сотрудники правоохранительных органов заставили диджея выключить музыку. Тот попытался оказать сопротивление, из-за чего и был задержан и доставлен в полицейский участок.

По словам диджея Абдула Налиева, музыку он позаимствовал c компьютера начальника «Малибу».

23 июля Хачмазский районный суд арестовал его на десять суток.