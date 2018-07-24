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Лондонская полиция научит своих сотрудников расследовать киберпреступления, связанные с крипотвалютами
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Лондонская полиция научит своих сотрудников расследовать киберпреступления, связанные с крипотвалютами 

Банки.ру 38 минут назад
Лондонская полиция проводит специальный курс для своих сотрудников по расследованию киберпреступлений, связанных с криптовалютами, в рамках обучения в своей Академии экономических преступлений.
Этот шаг связан с нарастающим опасением, что криптовалюта создает большие возможности для киберпреступников отмывать деньги, а также с возможной критикой, что сотрудники полиции недостаточно знают о цифровых валютах и не подготовлены к новым видам преступлений.
«При успешном завершении этого курса участники поймут, как выявлять и расследовать использование криптоконверсий в контексте расследования. Этот курс будет первым в своем роде, и был разработан в ответ на призывы сотрудников полиции на национальном уровне, которые считали, что они не имеют достаточно подготовки в этой сфере», — сообщается в заявлении полиции Лондона.
Как только пилотный курс в Лондоне будет завершен, полиция планирует развернуть курс по всей стране в течение осени 2018 года. Ранее лондонская полиция заявляла, что намерена создать новый «кибер-суд», специально предназначенный для борьбы с киберпреступностью, мошенничеством и экономическими преступлениями.
В этом году глава Европола предупредил, что преступники могут отмывать до 4 млрд фунтов стерлингов через криптоконверсии, такие как биткойн, в Европе.
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