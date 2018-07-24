Костромичи убили жительницу Перми зверским способом

Двое костромичей ограбили и убили женщину в Пермской области, узнал KOSTROMA.TODAY. Они связали ее и оставили умирать.

Как пишет интернет-портал LIFE, убийство произошло в ноябре прошлого года. Двое 33-летних жителей Костромской области посёлке Оверята залезли в дом женщины, связали её и похитили 2,5 тысячи рублей.

Как выяснилось, связали они её слишком крепко, женщина не выдержала этого и через некоторое время умерла.

Позже мужчины были задержаны полицейскими. 20 июля следствие завершило расследование уголовного дела по статьям о разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Материалы дела направлены в суд.