Ещё
Костромичи убили жительницу Перми зверским способом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Костромичи убили жительницу Перми зверским способом 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Двое костромичей ограбили и убили женщину в Пермской области, узнал KOSTROMA.TODAY. Они связали ее и оставили умирать.
Как пишет интернет-портал LIFE, убийство произошло в ноябре прошлого года. Двое 33-летних жителей Костромской области в посёлке Оверята залезли в дом женщины, связали её и похитили 2,5 тысячи рублей.
Как выяснилось, связали они её слишком крепко, женщина не выдержала этого и через некоторое время умерла.
Позже мужчины были задержаны полицейскими. 20 июля следствие завершило расследование уголовного дела по статьям о разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Материалы дела направлены в суд.
Kostroma.Today: последние новости
Еще одно уголовное дело появилось в копилке «Костромагорстроя» Костромичи остались без отдыха из-за закрытия турфирмы Polar Погода в Костроме: придется спасаться от жары
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту135
Израиль сбил самолет221
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками114
Путин дал добро на новый мегамост71
Тяжелобольная Терехова не может говорить14
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение