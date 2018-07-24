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В Черниговской области неизвестные напали на дом священника УПЦ МП
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В Черниговской области неизвестные напали на дом священника УПЦ МП 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Неизвестные напали на дом священника Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Локнистое Черниговской области, пострадал сам священник, матушка и их внук, сообщил во вторник информационно-просветительский отдел УПЦ.
"В ночь с 23 на 24 июля в селе Локнистое Менского района Черниговской области было совершено разбойное нападение на дом священника. В результате пострадал протоиерей Стефан Гавий, матушка и 6-летний внук", — говорится в сообщении.
По факту нападения возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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