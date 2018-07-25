В Эвенкии руководитель управления культуры незаконно заработала 700 тысяч рублей

В Эвенкийском районе руководитель управления культуры подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. На чиновницу завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, в марте 2013 года подозреваемая заставила руководителя подчиненной организации устроить ее на должность ведущего методиста. Таким образом женщина попыталась улучшить свое материальное положение.

Руководитель управления культуры работать методистом в действительности не собиралась. Ее интересовал только заработок.

«За период формального нахождения в должности подозреваемой была начислена и выплачена заработная плата в сумме более 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Проводится предварительное расследование.