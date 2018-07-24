В пугачевскую ИК-17 пытались передать шесть телефонов и две сим-карты

«В темное время суток мужчина с неизвестными предметами в руке попал в поле зрения сотрудника отдела охраны, который немедленно сообщил о выявленном факте в дежурную службу учреждения и посредством громкой связи предупредил злоумышленника о недопустимости противоправных действий. Однако тот, проигнорировав предупреждение, продолжил движение в сторону ограждения пенитенциарного учреждения. Сработавшая при попытке переброса охранная сигнализация и уже выдвинувшиеся на тот момент к месту совершения незаконных действий сотрудники колонии не позволили гражданину завершить задуманное — передать на территорию колонии запрещенные к использованию в условиях режимного учреждения предметы», — рассказали в УФСИН.

По словам задержанного 43-летнего нарушителя, запрещенные предметы предназначались его близкому родственнику. В отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 19.12. Кодекса об административных правонарушениях (Передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом).