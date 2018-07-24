Роковая ревность: севастополец убил свою сожительницу

Тело женщины с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено поздно вечером 22 июля в лесопосадке. В короткие сроки правоохранителям удалось установить личность — ею оказалась 41-летняя безработная жительница Ленинского района. По словам ее родственников, в последнее время она проживала с неким мужчиной.

По приметам следователи отработали список лиц, и вышли на сожителя погибшей. Как выяснилось в ходе следствия, причиной конфликта стала ревность: подозреваемый признался, что в воскресный вечер его сожительница долго не возвращалась домой. Будучи в алкогольном опьянении, он отправился на ее поиски и обнаружил в компании незнакомых мужчин.

"Мужчина признал вину в совершенном преступлении. В ходе проверки показаний на месте он рассказал сотрудникам следственного управления и показал, как совершил преступление в лесополосе, указал место, куда выбросил нож. Орудие преступления было обнаружено и изъято именно в том месте, которое обозначил задержанный, — рассказала официальный представитель севастопольского Следкома Ольга Постнова.

Во вторник суд выберет злоумышленнику меру пресечения. Следователи настаивают на заключении под стражу.