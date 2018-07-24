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Роковая ревность: севастополец убил свою сожительницу
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Роковая ревность: севастополец убил свою сожительницу 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Севастопольские следователи по горячим следам раскрыли убийство 41-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба Следкома города.
Тело женщины с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено поздно вечером 22 июля в лесопосадке. В короткие сроки правоохранителям удалось установить личность — ею оказалась 41-летняя безработная жительница Ленинского района. По словам ее родственников, в последнее время она проживала с неким мужчиной.
По приметам следователи отработали список лиц, и вышли на сожителя погибшей. Как выяснилось в ходе следствия, причиной конфликта стала ревность: подозреваемый признался, что в воскресный вечер его сожительница долго не возвращалась домой. Будучи в алкогольном опьянении, он отправился на ее поиски и обнаружил в компании незнакомых мужчин.
"Мужчина признал вину в совершенном преступлении. В ходе проверки показаний на месте он рассказал сотрудникам следственного управления и показал, как совершил преступление в лесополосе, указал место, куда выбросил нож. Орудие преступления было обнаружено и изъято именно в том месте, которое обозначил задержанный, — рассказала официальный представитель севастопольского Следкома Ольга Постнова.
Во вторник суд выберет злоумышленнику меру пресечения. Следователи настаивают на заключении под стражу.
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