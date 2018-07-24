Рязанские силовики задержали касимовца, подозреваемого в убийстве девушки 

Рязанские правоохранители задержали 30-летнего жителя Касимова, подозреваемого в убийстве молодой девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.
Как сообщили «Новости Рязани» в Следственном комитете, преступление произошло 24 декабря 2005 года. В этот день после совместного распития спиртного подозреваемый провожал свою 18-летнюю подругу домой. Уже во дворе дома между ними произошла ссора, в ходе которой молодой человек нанес потерпевшей множественные удары ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте, а злоумышленник подался в бега.
Почти 13 лет касимовец скрывался от правосудия. Последние несколько лет мужчина жил в Нижнем Новгороде, где и был задержан сотрудниками МВД. В настоящее время он заключен под стражу и уже дал признательные показания.
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