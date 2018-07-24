Жителю Коми, заставившего пасынка съесть сырое мясо, дали условный срок

С. - ПЕТЕРБУРГ , 24 июл — РИА Новости . Усинский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно местного жителя, который регулярно избивал пасынка, а однажды в наказание за съеденное без разрешения мороженое заставил мальчика съесть кусок сырого замороженного мяса, сообщает во вторник прокуратура Коми

"Судом установлено, что с ноября 2017 года по апрель 2018 года отчим в целях воспитания систематически таскал за волосы и избивал своего пасынка кожаным ремнем, шнуром и даже ветками вербы. Кроме того, в качестве наказания за то, что подросток съел без разрешения мороженое, отчим заставил его съесть кусок сырого замороженного мяса", — говорится в сообщении.

Как уточняет республиканское надзорное ведомство, судом доказано 15 эпизодов жестоких методов воспитания. О действиях отчима в отношении пасынка стало известно благодаря школьной учительнице.

Житель Усинска , признавший вину, осужден по статье «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего», дополняется в сообщении.

"Государственным обвинителем суду предложено назначить наказание в виде реального лишения свободы. Однако суд не согласился с позицией обвинения, и с учетом наличия смягчающего обстоятельства — наличия иждивенцев — назначил жителю Усинска наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет", — информирует региональная прокуратура

Приговор в законную силу не вступил, заключает ведомство.