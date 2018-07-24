Ещё
Жителю Коми, заставившего пасынка съесть сырое мясо, дали условный срок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителю Коми, заставившего пасынка съесть сырое мясо, дали условный срок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Усинский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно местного жителя, который регулярно избивал пасынка, а однажды в наказание за съеденное без разрешения мороженое заставил мальчика съесть кусок сырого замороженного мяса, сообщает во вторник прокуратура Коми.
"Судом установлено, что с ноября 2017 года по апрель 2018 года отчим в целях воспитания систематически таскал за волосы и избивал своего пасынка кожаным ремнем, шнуром и даже ветками вербы. Кроме того, в качестве наказания за то, что подросток съел без разрешения мороженое, отчим заставил его съесть кусок сырого замороженного мяса", — говорится в сообщении.
Как уточняет республиканское надзорное ведомство, судом доказано 15 эпизодов жестоких методов воспитания. О действиях отчима в отношении пасынка стало известно благодаря школьной учительнице.
Житель Усинска, признавший вину, осужден по статье «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего», дополняется в сообщении.
"Государственным обвинителем суду предложено назначить наказание в виде реального лишения свободы. Однако суд не согласился с позицией обвинения, и с учетом наличия смягчающего обстоятельства — наличия иждивенцев — назначил жителю Усинска наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет", — информирует региональная прокуратура.
Приговор в законную силу не вступил, заключает ведомство.
Последние новости
Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку На Украине украли победу над Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту149
Путин дал добро на новый мегамост120
Израиль сбил самолет226
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками121
Тяжелобольная Терехова не может говорить16
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение