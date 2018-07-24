В Пензе судебных приставов уличили в получении взятки

Пензенской области сотрудники Зареченского городского отдела судебных приставов обвиняются в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Согласно материалам уголовного дела, в текущем году в судебном производстве пристава-исполнителя находилось дело по взысканию 250 тысяч рублей в отношении местного предпринимателя. В конце мая сотрудник Зареченского ГОСП вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении ½ доли авторемонтного цеха, принадлежащей предпринимателю.

В июне текущего года за предпринимателя решил похлопотать его знакомый. Мужчина пришел в городской отдел и обратился к другому судебному приставу. Тем временем, сотрудники Зареченского ГОСП предложили мужчине заплатить им 100 тысяч рублей за снятие ограничительных мер на недвижимое имущество его приятеля.

«В конце июня 2018 года судебный пристав-исполнитель, действуя в рамках ранее достигнутой договоренности, вынесла незаконное постановление об отмене мер по запрету регистрационных действий, а также действий по исключению из госреестра в отношении ½ доли авторемонтного цеха предпринимателя», — уточнили в пресс-службе.

20 июля 2018 года знакомый предпринимателя передал судебному приставу-исполнителю 100 тысяч рублей в качестве взятки.50 тысяч были в тот же день переданы судебному приставу-исполнителю, которая вынесла постановление об отмене мер по запрету регистрационных действий.

Противоправные действия судебных приставов-исполнителей и посредника во взяточничестве пресечены сотрудниками правоохранительных органов сразу после передачи денег. В настоящее время судебные приставы находятся под домашним арестом. Против посредника также было возбуждено уголовное дело.

Фото:fssprus.ru