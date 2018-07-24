В Брянске проводят проверку по факту смерти мужчины в клинцовской колонии

БРЯНСК , 24 июл — РИА Новости . Прокуратура Брянской области организовала проверку по факту смерти мужчины, отбывавшего наказание в ИК-6 общего режима в городе Клинцы, сообщается на сайте надзорного органа. "Прокуратура Брянской области организовала проверку по факту смерти мужчины, отбывавшего наказание в ИК-6 общего режима (город Клинцы) за преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ", — говорится в сообщении. Преступление произошло в минувшее воскресенье, уже после начала громкого скандала с пытками в колонии в Ярославле , где, правда, заключенный выжил, но получил серьезные травмы. Установлено, что вечером 22 июля сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии. Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия, подозреваемый — заместитель дежурного помощника начальника колонии. Обстоятельства смерти потерпевшего стали известны благодаря судебно-медицинской экспертизе. Отмечается, что в настоящее время прокуратура проверяет соблюдение требований федерального законодательства в исправительном учреждении. На место выехали сотрудники Брянской прокуратуры по надзору за исправительными учреждениями области. Прокуратура области взяла на контроль ход и результаты расследования.