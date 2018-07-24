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Гройсман прокомментировал обвинения в подделке диплома
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Гройсман прокомментировал обвинения в подделке диплома 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что не подделывал свой диплом о высшем образовании.
Ранее во вторник портал 112.ua сообщил о прекращении дела в отношении Гройсмана о подделке диплома.
«По результатам досудебного расследования 26 июня 2018 года следователем принято решение о закрытии указанного уголовного производства на основании пункта 2 части 1 статьи 284 (отсутствие состава преступления) Уголовного процессуального кодекса», — передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинские новости» сообщение Генпрокуратуры Украины.
«Конечно, не подделывал (диплом). Потому что диплом настоящий и честный. Да, я учился заочно, потому что, как и многие, рано создал семью и должен был ее обеспечивать, поэтому параллельно работал», — написал украинский премьер в Facebook.
Он добавил также, что те, кто хочет дискредитировать его с помощью фейков, не получат уважения.
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