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СПЧ: Проверки ФСИН — не панацея от пыток в колониях
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СПЧ: Проверки ФСИН — не панацея от пыток в колониях 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН Александр Брод рассказал, какие меры необходимо принять после инцидента с избиением заключенного в ярославской колонии.
После инцидента с избиением заключенного колонии в Ярославской области Федеральная служба исполнения наказаний создаст в каждом регионе комиссии для проверки подобных случаев. Персональную ответственность за проверки будут нести начальники региональных подразделений службы, уточнили в пресс-бюро ФСИН. Напомним, видео с пытками заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии Ярославля «Новая газета» опубликовала 20 июля.
В эфире НСН член президентского Совета по правам человека Александр Брод отметил, что принятые меры не гарантируют, что «система ФСИН очистится от жестокости и насилия».
«Нет гарантии, что из-за этого шума вокруг трагедии сразу же система ФСИН очистится, и не будет подобных избиений и трагедий. Это запущенная проблема. Она связана и с закрытостью системы, репрессивным характером нашего правосудия, отсутствуем должного гражданского контроля», — отметил эксперт.
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Отметим также, что из-за гибели заключенного, на сей раз в Брянской области, было возбуждено уголовное дело против заместителя дежурного помощника начальника местной исправительной колонии №6. По версии следствия, сотрудник колонии перевязал тканью лицо заключённого, в результате тот скончался от удушья.
«Такие случаи не единичны. Они периодически всплывают. Мы помним историю с пытками в отделении полиции в Татарстане. Такие инциденты минимум ежеквартально возникают. Следственные органы и прокуратура грозятся, что проведут проверки. Эти проверки проходят и, возможно, им показывают какие-то образцовые изоляторы, колонии и они слышат только позитив. Поэтому, проверки проверками, но должен быть и регулярный общественный контроль и знание, что есть, кому вступиться за пострадавших, униженных людей. Только таким способом можно очистить систему от насилия и жестокости», — считает Брод.
После того, как инцидент с пытками заключенного в Ярославской области получил огласку, регион посетил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, СПЧ также направил обращения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, рассказал Брод. «Правозащитники и общественность будут наблюдать за ходом расследования. Видео кадры и проверки сделают свое дело, будут установлены те, кто причастен к этим пыткам. Никаких оснований у следственных органов не будет, чтобы замылить это дело. Другой вопрос — насколько быстрым будет расследование и адекватным приговор суда. Не исключаю, что следствие может пойти по пути смягчения наказания», — добавил собеседник НСН.
Напомним, попавший на видео инцидент в исправительной колонии Ярославской области, по данным «Новой газеты», произошел 29 июня 2017 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий. 23 июля в СК заявили о задержании шести сотрудников ярославской колонии после сообщений о пытках, передает RT.
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