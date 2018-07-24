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Контроль волонтеров не допустит издевательств в детдомах, заявил Федотов
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Контроль волонтеров не допустит издевательств в детдомах, заявил Федотов 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
ДВОРИКИ (Владимирская область), 24 июл — РИА Новости. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что для недопущения впредь ситуаций с издевательствами над сиротами в детских домах, как это было в Чите, необходимо сделать их открытыми для общественного контроля волонтеров, чтобы эта работа велась на правовой основе.
"Что нужно сделать, чтобы подобных фактов было меньше? Нужно сделать наши детские дома более открытыми, открытыми для волонтеров, открытыми для общественного контроля через волонтеров. Что нужно сделать для того, чтобы эти наши детские дома не стали проходным двором? Нужно эту работу общественного контроля с соблюдением прав человека в этих детских учреждениях поставить на правовую основу. Вот где, безусловно, нужна нам помощь государства", — сказал Федотов на Всероссийском образовательном молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
Он добавил, что такой общественный контроль нужен не только детским домам, но и психоневрологическим интернатам, психиатрическим больницам, где также встречаются случаи нарушения прав человека.
О детском доме №1 Читы заговорили после того, как член президентского совета по правам человека Яна Лантратова передала правоохранителям информацию о фактах жестокого обращения с воспитанниками детдома.
В ноябре 2015 года региональное следственное управление возбудило уголовное дело в отношении воспитателя детского дома Елены Смолиной. В ходе расследования уголовного дела было выявлено еще множество нарушений. По всем фактам было возбуждено свыше десятка уголовных дел, в настоящее время дела переданы в суд. Сама Смолина в ноябре 2016 года была признана судом виновной в истязании, незаконном лишении свободы воспитанников и приговорена к 4,5 года колонии общего режима.
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