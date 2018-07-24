Контроль волонтеров не допустит издевательств в детдомах, заявил Федотов

"Что нужно сделать, чтобы подобных фактов было меньше? Нужно сделать наши детские дома более открытыми, открытыми для волонтеров, открытыми для общественного контроля через волонтеров. Что нужно сделать для того, чтобы эти наши детские дома не стали проходным двором? Нужно эту работу общественного контроля с соблюдением прав человека в этих детских учреждениях поставить на правовую основу. Вот где, безусловно, нужна нам помощь государства", — сказал Федотов на Всероссийском образовательном молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Он добавил, что такой общественный контроль нужен не только детским домам, но и психоневрологическим интернатам, психиатрическим больницам, где также встречаются случаи нарушения прав человека.

О детском доме №1 Читы заговорили после того, как член президентского совета по правам человека Яна Лантратова передала правоохранителям информацию о фактах жестокого обращения с воспитанниками детдома.