Ещё
Глава СК уволил подчиненных из-за волокиты в деле об изнасиловании ребенка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава СК уволил подчиненных из-за волокиты в деле об изнасиловании ребенка 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин уволил подчиненных, которые допустили волокиту при возбуждении уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней жительницы Москвы, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Двадцатого июля Петренко сообщила, что Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя главного следственного управления по Москве доложить, почему заявление о противоправных действиях в отношении ребенка долго оставляли без движения. Петренко пояснила, что весной в Москве мужчина «совершил преступление против половой неприкосновенности девочки», ее родители неоднократно обращались в правоохранительные органы, но должной реакции не последовало.
"Бастрыкин по результатам проведенной служебной проверки принял решение уволить следователя Гагаринского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве, который должным образом не рассмотрел заявление родителей ребенка и не принял мер к задержанию подозреваемого, располагая оперативными сведениями о его личности", — говорит Петренко.
Петренко также сообщила, что аналогичное кадровое решение принято в отношении руководителя Гагаринского межрайонного следственного отдела, который не обеспечил должного контроля за исполнением подчиненным своих обязанностей
Как добавила представитель СК, личность мужчины была оперативно установлена, но его не задержали. Петренко отметила, что Бастрыкин узнал об инциденте из СМИ, после чего потребовал от руководства главка незамедлительно возбудить уголовное дело. Также он поручил провести служебную проверку действий сотрудников московского ГСУСК. В настоящее время подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», арестован, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
"Что касается теперь уже бывших сотрудников столичного главка, проверка в отношении них продолжается. По указанию председателя СК России помимо соответствия должностным обязанностям их действия (или бездействие) будут проверены на соответствие нормам действующего законодательства в рамках доследственной проверки", — добавила Петренко.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль422
Скончался Александр Исаков16
Россия стянула военную технику к западным рубежам558
Тяжелобольная Терехова не может говорить36
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть224
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение