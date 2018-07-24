Глава СК уволил подчиненных из-за волокиты в деле об изнасиловании ребенка

Двадцатого июля Петренко сообщила, что Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя главного следственного управления по Москве доложить, почему заявление о противоправных действиях в отношении ребенка долго оставляли без движения. Петренко пояснила, что весной в Москве мужчина «совершил преступление против половой неприкосновенности девочки», ее родители неоднократно обращались в правоохранительные органы , но должной реакции не последовало.

"Бастрыкин по результатам проведенной служебной проверки принял решение уволить следователя Гагаринского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве, который должным образом не рассмотрел заявление родителей ребенка и не принял мер к задержанию подозреваемого, располагая оперативными сведениями о его личности", — говорит Петренко.

Петренко также сообщила, что аналогичное кадровое решение принято в отношении руководителя Гагаринского межрайонного следственного отдела, который не обеспечил должного контроля за исполнением подчиненным своих обязанностей

Как добавила представитель СК, личность мужчины была оперативно установлена, но его не задержали. Петренко отметила, что Бастрыкин узнал об инциденте из СМИ, после чего потребовал от руководства главка незамедлительно возбудить уголовное дело. Также он поручил провести служебную проверку действий сотрудников московского ГСУСК. В настоящее время подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», арестован, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

"Что касается теперь уже бывших сотрудников столичного главка, проверка в отношении них продолжается. По указанию председателя СК России помимо соответствия должностным обязанностям их действия (или бездействие) будут проверены на соответствие нормам действующего законодательства в рамках доследственной проверки", — добавила Петренко.