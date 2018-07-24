А. Бастрыкин уволил двух следователей из Москвы за отказ от возбуждения дела о насилии над ребенком

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин уволил московского следователя и его начальника за отказ от возбуждения уголовного дела о преступлении против ребенка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«А. Бастрыкин по результатам проведенной служебной проверки принял решение уволить следователя Гагаринского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве , который должным образом не рассмотрел заявление родителей ребенка и не принял мер к задержанию подозреваемого, располагая оперативными сведениями о его личности. Аналогичное кадровое решение принято в отношении его непосредственного руководителя, не обеспечившего должного контроля за исполнением подчиненными своих обязанностей», — пояснила С. Петренко.

Представитель СК объяснила, что уголовное дело касалось преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней жительницы столицы, совершенном весной 2018 г. Однако расследование было затруднено: следователи не возбуждали по заявлению матери ребенка. В связи с этим А. Бастрыкин поручил установить «причины безучастия следователей вместо надлежащего расследования преступления в отношении ребенка». В отношении двух уже бывших сотрудников столичного главка СК также продолжается проверка.

С. Петренко отметила, что в настоящее время подозреваемый по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») находится под арестом, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.