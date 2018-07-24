Испугавшись сожителя, жительница Базарного Карабулака выдала измену за изнасилование

Жительницу Базарного Карабулака признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 306 Уголовного кодекса «заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления». Обвинение в отношении 34-летней женщины поддержала прокуратура Базарно-Карабулакского района. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, 9 января 2018 года подсудимая, находилась в гостях у своего давнего знакомого. По обоюдному согласию вступила с ним в интимную связь. Сожитель в это время уезжал по своим делам.

"Услышав лай собак, женщина испугалась, что вернулся ее сожитель, выбежала из дома и, встретив его, обманула, сообщив, что ее знакомый изнасиловал ее. В тот же день женщина обратилась в отдел полиции и, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, написала заявление о привлечении ее знакомого к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления", — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры

Однако, в ходе очной ставки, женщина призналась, что оговорила знакомого.

Суд назначил подсудимой наказание в виде одного года лишения свободы условно.