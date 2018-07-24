Закон о передаче сведений из банка данных полиции органам местного самоуправления принят Госдумой

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, которым полиция наделяется правом передачи сведений о владельцах транспортных средств, содержащихся в банках данных о гражданах, органам местного самоуправления и их должностным лицам, осуществляющим производство по делам об административных правонарушениях соответствующей категории.

«Должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные осуществлять производство по делу о соответствующем административном правонарушении, наделяются правом выносить определения об истребовании сведений на запрос и получение от полиции информации о владельцах транспортных средств, необходимой для производства по делам об административных правонарушениях указанной категории, а полиции предоставят предусмотренные законом основания для представления соответствующим органам запрошенной информации, содержащейся в банках данных», — говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что порядок представления данной информации будет устанавливаться федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Изменения вносятся в федеральный закон «О полиции».

Авторами инициативы являются члены Совета Федерации и депутат Госдумы.

Закон вступит в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.