В Брянске задержали сотрудника колонии, убившего заключенного в ходе пыток 

БРЯНСК, 24 июл — РИА Новости. Задержан сотрудник колонии №6 Брянской области, который в ходе «применения насилия» задушил заключенного, сообщает во вторник региональный главк СК РФ.
Преступление произошло в минувшее воскресенье, уже после начала громкого скандала с пытками в колонии в Ярославле, где, правда, заключенный выжил, но получил серьезные травмы.
"Сотрудник ИК-6 УФСИН по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии", — говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия, подозреваемый — заместитель дежурного помощника начальника колонии.
Обстоятельства смерти потерпевшего стали известны благодаря судебно-медицинской экспертизе.
Между тем буквально полчаса назад, в начале второго по московскому времени, ФСИН объявила о создании по всей России специальных комиссий по проверке всех случаев применения насилия за прошедший год. За «качественное и непредвзятое проведение мероприятий» будут лично отвечать начальники региональных главков.
Видео с избиением заключенного ярославской колонии на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них уже задержаны.