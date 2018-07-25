Источник: брянского тюремщика уволили после гибели заключенного от пыток

БРЯНСК , 25 июл — РИА Новости . Сотрудник брянской колонии уволен из ФСИН из-за подозрений в пытках заключенного, в результате которых тот погиб от удушья, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"Да, подозреваемый уволен из органов уголовно-исполнительной системы", — сказал он. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

Преступление произошло в минувшее воскресенье, уже после начала громкого скандала с пытками в колонии в Ярославле , где, правда, заключенный выжил, но получил серьезные травмы.

По данным следствия, вечером 22 июля заместитель дежурного помощника главы колонии, «применяя насилие и специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии».

Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия, подозреваемый задержан. Обстоятельства смерти потерпевшего стали известны благодаря судебно-медицинской экспертизе.