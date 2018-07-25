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Источник: брянского тюремщика уволили после гибели заключенного от пыток
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Источник: брянского тюремщика уволили после гибели заключенного от пыток 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 25 июл — РИА Новости. Сотрудник брянской колонии уволен из ФСИН из-за подозрений в пытках заключенного, в результате которых тот погиб от удушья, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Да, подозреваемый уволен из органов уголовно-исполнительной системы", — сказал он. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.
Преступление произошло в минувшее воскресенье, уже после начала громкого скандала с пытками в колонии в Ярославле, где, правда, заключенный выжил, но получил серьезные травмы.
По данным следствия, вечером 22 июля заместитель дежурного помощника главы колонии, «применяя насилие и специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии».
Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия, подозреваемый задержан. Обстоятельства смерти потерпевшего стали известны благодаря судебно-медицинской экспертизе.
Между тем ФСИН накануне объявила о создании по всей России специальных комиссий по проверке всех случаев применения насилия за прошедший год. За «качественное и непредвзятое проведение мероприятий» будут лично отвечать начальники региональных главков.
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