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В полиции Серпухова началась служебная проверка о бездействии ее сотрудников
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В полиции Серпухова началась служебная проверка о бездействии ее сотрудников 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Подмосковные полицейские начали служебную проверку после информации, появившейся в СМИ о том, что одна из жительниц Серпухова ранее жаловалась в полицию на подозреваемого в убийстве 5-летней девочки, однако никаких мер принято не было. Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, в ходе проверки будут тщательно проверены все факты.
"Руководством ГУ МВД России по Московской области назначено проведение проверки, в ходе которой будут тщательно, объективно и всесторонне проверены факты, изложенные в СМИ, о непринятии мер при рассмотрении обращения жительницы Серпухова о подозрительном мужчине на детской площадке", — сказала она, добавив, что по результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что еще год назад жительница Серпухова подавала заявление в полицию с просьбой проверить мужчину, который домогался ее малолетней дочери и ее подруги на детской площадке. Однако полицейские не предприняли никаких мер.
Накануне в Серпухове по подозрению в убийстве пятилетней девочки был задержан местный житель 1990 года рождения. Тело 5-летней девочки, пропавшей 22 июля с детской площадки, было обнаружено в спортивной сумке около железной дороги.
ТАСС: последние новости
Источник: в Башкирии задержали подозреваемых в убийстве топ-менеджера "ОДК-УМПО" Федотов предложил обеспечить всех сотрудников ФСИН видеорегистраторами На руководство вуза в Твери завели уголовное дело за покупку экзаменов
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