В полиции Серпухова началась служебная проверка о бездействии ее сотрудников

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Подмосковные полицейские начали служебную проверку после информации, появившейся в СМИ о том, что одна из жительниц Серпухова ранее жаловалась в полицию на подозреваемого в убийстве 5-летней девочки, однако никаких мер принято не было. Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, в ходе проверки будут тщательно проверены все факты.

"Руководством ГУ МВД России по Московской области назначено проведение проверки, в ходе которой будут тщательно, объективно и всесторонне проверены факты, изложенные в СМИ, о непринятии мер при рассмотрении обращения жительницы Серпухова о подозрительном мужчине на детской площадке", — сказала она, добавив, что по результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что еще год назад жительница Серпухова подавала заявление в полицию с просьбой проверить мужчину, который домогался ее малолетней дочери и ее подруги на детской площадке. Однако полицейские не предприняли никаких мер.

Накануне в Серпухове по подозрению в убийстве пятилетней девочки был задержан местный житель 1990 года рождения. Тело 5-летней девочки, пропавшей 22 июля с детской площадки, было обнаружено в спортивной сумке около железной дороги.